Yuli Cagna respondió sin filtro a sujeto que la criticó por coqueto video "Viejo retrógrado, machista, payaso y PELOTUDO" fue parte de la respuesta que publicó Yuli Cagna contra el sujeto que la criticó.

Recientemente Yuli Cagna se vio envuelta en el centro de la polémica, luego de que sujeto la criticara duramente por el tipo de contenido que sube a su cuenta de Tik Tok, la aplicación más popular del momento y donde tiene más de 450 mil seguidores.

El hombre se volvió viral al publicar una critica específica a un video de la ex chica reality en el que aparece tapándose con una toalla, donde él asegura que la chiquilla está completamente desnuda (la verdad es que debajo está usando un conjunto).

«Chicas para conseguir seguidores no hagan esto. Me parece que es caer muy muy bajo. Mejor quédense con los pocos que tienen» lanzó el tipo sobre Yuli.

Pero Cagna vio la reacción del sujeto y no dudó en responderle indignada a través de Instagram. «Díganme si no es para romperle la cara. Tenía los seguidores de antes de subir este video, lo subo y muestro porque QUIERO, no porque lo necesito, viejo retrógrado, machista, payaso y PELOTUDO».

«Es mi cuerpo, mi TikTok, mi vida y mi decisión! Soy mujer y voy a mostrar lo que quiero, como quiero y cuando quiero! Supéralo 2020» cerró Yuli.