Douglas sale a defender a Mañalich: «Dejémoslo hacer la pega y dejemos de criticar» A través de una entrevista, Douglas comentó cómo ve desde Miami la situación que se vive en Chile frente a las crisis del coronavirus.

El cantante Douglas, opinó sobre cómo ha visto el trabajo que se ha realizado en Chile con la pandemia de coronavirus y apoyó la labor del Ministro de Salud, Jaime Mañalich.

En entrevista con Angélica Castro via Instagram en su programa ‘Velvet al desayuno’, el artista nacional que vive en Miami señaló: «Yo creo que es parte natural del egoísmo del ser humano y, principalmente, pasa porque las penas no son efectivas. No sé qué pasó con las 400 personas que estuvieron en la fiesta en Maipú. Yo no creo que ninguno de ellos esté preso», contestó Douglas.

Douglas considera que se deberían seguir algunas medidas que se han implementado en otros países, pero «no digo que hay que se extremo», argumentó.

«Por ejemplo, Argentina implementó una medida buena, dentro de las malas que han hecho, porque han hecho todo mal. Pero dentro de las medidas, a la gente que sale en auto, se los requisan y se los sacan. Se lo dejan para el gobierno. Entonces, no va a querer ninguna persona salir el fin de semana largo en el auto e irse a la playa», explicó.

También te puede interesar: "Entiendo que la vida no es correr ni enloquecerse" la reflexión de Américo tras accidente de tránsito

Y agregó: «Pasa también por las medidas. Y pasa también porque tenemos una muy mala clase política, que lo único que ha hecho en esta instancia, de todos los sectores, es hacerse zancadillas y competir quién le tira más barro al otro».

El cantante, junto con lo dicho anteriormente, defendió el labor de Jaime Mañalich al enfrentar la pandemia en el país.

«Hoy día publiqué en Instagram algo de lo que decía un doctor, no sé si de TVN, que hablaba de que estamos en un momento muy crítico, muy especial. Y también hay que darle un poco de fe al ministro. Yo sé que el ministro no es un erudito en declaraciones. Lo hemos visto que no es su especialidad. Pero es una persona que estuvo 15 años en los hospitales públicos. Estuvo en el J.J. Aguirre durante 15 años. Y además tiene un postgrado en epidemiología en Canadá», expresó Douglas.

«Querer estar siempre apabullando, siempre denostando lo que están haciendo las personas que están a cargo. En este caso tenemos a un médico cirujano, que además es experto en el tema, con postgrado en Canadá, y que tiene experiencia en los hospitales públicos. O sea, dejémoslo hacer la pega y dejemos de criticar y dar tantas soluciones», concluyó.