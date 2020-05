«¡Gracias, senador!»: El particular inicio de ‘Contigo en la Mañana’ en cuarentena Los animadores de 'Contigo en la Mañana' también se encuentran en cuarentena, luego de que el senador Ossandón visitara el espacio.

De una particular manera se dio inicio este martes al matinal de Chilevisión ‘Contigo en la mañana’, pues sus animadores, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, hicieron el programa desde sus hogares.

Es más, en el caso de JC, apareció un poco despeinado, hecho que él mismo hizo notar. «¿Cómo amaneciste, Julio?», comenzó preguntando la conductora a su colega.

«Amanecí muy bien, Monse, pero el pelo no me está acompañado. Estoy un poco despeinado, estoy que me hecho Poett», bromeó el animador.

«Un saludo para el senador Ossandón que seguramente está en su casa como nosotros», agregó Rodríguez.

«Gracias, senador!», dijo Álvarez, mientras que Julio César aclaró nuevamente que «con nosotros estuvo el lunes, pero igual nos hicimos el examen».

«Nos hicimos el PCR el día de ayer, así que esto es una cuarentena preventiva hasta que salgan los resultados. Esperemos que salga negativo y ahí nos reintegramos», reiteró Monserrat.