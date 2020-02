¿Sabías que la Tierra tiene dos lunas hace más de tres años?

A diferencia de otros planetas, la Tierra tiene un solo satélite natural. Al ser solo una, la Luna se ha convertido en objeto de admiración al que se le han escrito poemas, canciones y una infinidad de muestras artísticas que ponen en valor su importancia para el planeta y el ser humano.

Pero ¿qué dirías si supieras que la Tierra tiene no una sino que dos lunas?

Según los astrónomos estadounidenses Theodore Pruyne y Kacper Wierzchos, de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, nuestro planeta está siendo orbitado por una miniluna hace tres años.

El descubrimiento se realizó el 15 de febrero por los especialistas nombrados anteriormente y se logró gracias a la utilización de un telescopio de 1,52 metros en el Observatorio Mount Lemmon, situado cerca de Tuscon.

“La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente/posible miniluna llamada 2020 CD3. En la noche del 15 de febrero, mi compañero de equipo del programa Catalina Sky Survey, Teddy Pruyne, y yo encontramos un objeto de magnitud 20”, publicó Wierzchos en su cuenta de Twitter.

Esta minluna tiene una dimensión de entre uno y siete metros de ancho y fue llamado 2020 CD3. Es el segundo satélite temporal de la Tierra descubierto in situ, después de 2006 RH120 en 2006. Según su órbita preliminar, 2020 CD3 puede haber sido capturado por la Tierra alrededor de 2016-2017.

Sin embargo, los especialistas creen que pronto abandone la órbita terrestre.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020