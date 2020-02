Y se disculpó: Vocalista de Maroon 5 publicó video tras Viña Tras el polémico show de Maroon 5 en el Festival de Viña, que llegó a las noticias internacionales, su vocalista se disculpó a través de Instagram.

Más que polémico fue el show de Maroon 5 en el Festival de Viña, pues el vocalista de la banda, Adam Levine, se le vio durante todo el espectáculo, desganado e incluso enojado al momento de cantar sus hits más conocidos.

Es más, luego de salir de la Quinta Vergara e irse de inmediato al hotel, se filtró un video en el que se le ve claramente enojado disparando contra todos, incluyendo a la propia Viña del Mar a la que incluso llamó «ciudad de mierda».

La noticia de la desastrosa presentación de Maroon 5 dio la vuelta al mundo y repletó de comentarios criticando al vocalista, por lo que llegada la tarde de este viernes, utilizó su cuenta de Instagram para explicar la situación por medio de un video.

«Anoche tuvimos un show en el Festival de Viña del Mar, una de las cosas más increíbles y prestigiosas que puedes hacer en Chile, especialmente para una banda estadounidense. Primero, muchas gracias por recibirnos» comenzó relatando.

Junto con lo que el vocalista de Maroon 5 agregó: «Lo segundo voy a explicar lo que pasó porque se lo merecen. Como banda, haces muchos shows y soy muy entusiasta y apasionado por los conciertos y dar lo mejor para ustedes. Tocar lo tomamos como algo muy serio, a veces demasiado».

«Hubo cosas que me alteraron anoche y me afectaron cómo me porte en el escenario. Fue muy poco profesional y pido disculpas por eso. Reitero, es todo para hacer lo mejor posible para la banda» indicó.

Además de comentar que: «A veces cuando hay problemas técnicos, trato de enfocarme lo más que puedo en cantar que siento es la mejor manera de ponerlo en TV para las 16 millones de personas que nos vieron anoche».

«Lo primero es que quería sonar bien y también verme y sentirme bien, en segundo lugar. Porque a veces es muy difícil para mí esconder la complicación. Los decepcioné y ofrezco disculpas. Es un show de muchos. Estar en Sudamérica es una de nuestras cosas favoritas» cerró el vocalista de Maroon 5.