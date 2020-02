Lo sacó todo pa’ fuera: Pablo Zalaquett reveló lo que le causó la imitación de Kramer El ex alcalde de Santiago Centro se confesó en una entrevista en la tele.

Cuando quedan poquitos días para que parta el festival de Viña, van saliendo los trapitos al sol de varios que están en la parrilla.

Uno de ellos es el humorista Stefan Kramer, quien va a ser el primero que pise el escenario de la Quinta Vergara y se enfrente al ‘monstruo’.

Y fue a raíz de esto que el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, confesó cómo le afectó en su vida diaria la imitación del humorista.

El ex edil habló con el programa Contigo en la Mañana, de Chilevisión, y fue ahí donde dijo que no era recomendable que Kramer imitara a políticos debido al estallido social.

«Al principio fue divertido sin embargo esto se fue agudizando y llego a un nivel en que sentía un hostigamiento. Es un bullying», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Siempre he creído que el humor y la política van de la mano, en la medida que los humoristas no denigren a las personas y no se aprovechen de sus defectos y tics. En un momento como el de hoy, no creo que sea bueno haciendo humor político polaricen a un país que necesita una reconciliación».