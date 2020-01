«No voy a pololear nunca» la dura decisión de Pamela Díaz tras término de su relación Este domingo fue el esperado regreso de 'La noche es nuestra', donde Pamela Díaz sorprendió con sus declaraciones sobre su vida amorosa.

Este domingo fue el regreso del cancelado programa de Chilevisión, ‘La noche es nuestra’, que en su versión de verano tuvo de invitadas a Claudia Conserva y Yazmín Vásquez, pero que tuvo como protagonista a su animadora, Pamela Díaz.

Resulta que durante un momento conversaron sobre una invitación que le había dejado hecha a Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia, pareja de Conserva y que llevó a la animadora a realizar una íntima confesión sobre el futuro de su vida amorosa.

«Nosotros lo invitamos a mi casa, perdón mi ex casa» comenzó diciendo Pamela, en referencia al hogar que mantenía con su ex pareja, Fernando Tellez.

Siguiendo por esa línea, La Fiera contó que ahora se encuentra viviendo en su casa, asegurando que: «Yo creo que jamás me voy a casar, y nunca más voy a estar con un hombre».

Las declaraciones de Pamela, de inmediato provocaron las risas de los presentes, a pesar de que ella afirmaba que no se trataba de una broma. «Yo quedé dañada tras el término, entonces yo no voy a estar nunca más con un hombre» insistió.

Y aunque sus compañeros la animaron a que no fuera enfática en su postura, ya que el cualquier momento podría conocer a alguien, la animadora fue tajante al decir que: «Ahora jamás podría vivir con alguien. No quiero a ningún hombre en mi vida. No voy a pololear nunca».