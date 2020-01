Marlen Olivari cuenta la firme sobre su supuesto quiebre con Luciano Marrocchino Tras una serie de especulaciones que aseguraban que Marlen Olivari había terminado su relación con el italiano, finalmente se refirió a la situación.

Durante las últimas semanas Marlen Olivari se vio enfrentada a una serie de polémicas sobre su candidatura a la alcaldía de Viña del Mar. Pero además comenzaron a surgir fuertes rumores que indicaban que habría terminado su relación con Luciano Marrocchino. Pese a que en ese momento, ninguno se quiso referir a la situación, el pasado fin de semana se les vio de lo más juntitos en la carrera de la Fórmula E.

Esto no es todo, pues la ex show woman compartió una foto de su paseo familiar en su cuenta de Instagram, donde aprovechó de escribir: «Aquí estamos todos en Fórmula E, disfrutando junto a Luciano Marocchino».

Así que finalmente, Marlen decidió aclara cualquier tipo de rumor, en conversación con Las Últimas Noticias. «Con Luciano nunca hemos terminado, en ningún momento» afirmó. Junto con comentar que no quiso decir nada antes porque «la gente cree lo que escucha y así ha sido siempre con parte de la prensa».

«Luciano tiene mucho trabajo, tiene que estar viajando continuamente (…) No podemos hacernos cargo de todo lo que se dice siempre. Luciano me dice que no hay que andar aclarando cosas, cuando además siempre hemos llevado nuestra relación de forma muy tranquila con respecto a los medios» agregó Olivari.

Para cerrar, Marlen aseguró que está más que feliz con su pareja y enfocada completamente en su candidatura. «Tenemos una linda familia y tenemos un hijo maravilloso. Desde ahora no voy a salir a aclarar más estas cosas, no corresponde».