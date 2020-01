Todo mal para Marlen Olivari: estaría separada de Luciano Marrocchino En medio de la demanda en su contra por el no pago de honorarios a sus asesores políticos, ahora se reveló que Marlen Olivari está separada.

Los últimos días no han sido los mejores para Marlen Olivari, pues se dio a conocer que tres de sus ex asesores políticos presentarán acciones legales en su contra por el no pago de sus honorarios de trabajo. Y ahora se suma que habría terminado su relación con Luciano Marrocchino.

Resulta que en el matinal ‘Bienvenidos’ invitaron a las mujeres que preparan la demanda en contra de la ex show woman y en medio de la entrevista, Paula Oyarce, abogada querellante del caso, comentó que además de preocuparse de su campaña política, estaba a cargo de «la demanda por pensión de alimentos de su hijo».

En ese momento saltó Raquel Argandoña, quien le preguntó directamente a otra de las participantes en la querella «¿Está separada Marlen Olivari?», frente a lo que esta simplemente respondió «desconozco».

Pese a esto, y según informa Publimetro, los más cercano a la ex musa de ‘Morandé con Compañía’ confirmaron que se encuentra distanciada de Luciano Marrocchino, con quien tuvo un hijo durante sus 11 años de relación. De todas formas se les ha visto juntos recientemente, debido a que él, cuando viene de viaje a Chile, utiliza el departamento que tienen en el sector oriente de la capital.

Es más las mismas fuentes le aseguraron al diario que Marrocchino pasó las fiestas de fin de año en Italia, mientras que Marlen lo hizo en nuestro país. El italiano partió el pasado 23 de diciembre y se espera que vuelva esta semana.

De todas formas, la futura candidata mantuvo un contacto telefónico con el programa de Canal 13, donde se mostró molesta con sus ex asesoras por hablar sobre vida privada en televisión. «No corresponde que ventilen cosas de mi vida privada».