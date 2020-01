¡¿QUÉ?! Empresa obliga a gatear a los empleados que no alcanzan sus objetivos Se trata de la empresa china “Jilin”. Según su jefe este truquito la mejor forma para promover la competitividad y el trabajo en equipo entre empleados.

El mundo está cada vez más competitivo y las compañías están al tanto de eso. Por ello es que constantemente están motivando a sus empleados para que se motiven y cumplan los objetivos que la empresa les exige.

Pero una cosa es ser competitivo y otra muy distinta es dejarse humillar por eso. Es lo que ocurre en una compañía en China que obliga a gatear a los trabajadores que no alcanzan sus objetivos.

Se trata de la compañía de restaurantes “Jilin” que obliga a los empleados que no han cumplido sus metas a gatear en cuatro patas durante la fiesta de fin de año, según se puede observar en un video que se ha viralizado a través de las redes sociales.

La compañía no hace distinciones entre sus trabajadores, por lo que no es raro ver gerentes o altos ejecutivos gateando repitiendo “prometo asumir la responsabilidad”, debido a que no cumplieron sus objetivos del año.

Según el dueño de la firma, no hay un modo mejor para fomentar la cultura corporativa, mejorar la cohesión y estimular el espíritu de lucha entre sus empleados que obligarlos a caminar en cuatro patas.