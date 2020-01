Ex director de ‘Mekano’ será el encargado de la campaña del No de la UDI Álex Hernández, quien también estuvo a cargo del Festival de Viña, dirigirá la campaña del No a la Nueva Constitución por la UDI.

De acuerdo a lo que dio a conocer El Mercurio, el fundador de 'Mekano', Álex Hernández, será el encargado de dirigir la campaña del NO de la Unión Demócrata Independiente (UDI). La campaña según revelaron desde el mismo partido, llevará "coloridas gráficas, memes, emoticones". "Lo que nosotros queremos hacer es una campaña que quiere entregar información, pero de manera didáctica y entretenida, y queremos decir que el Rechazo nuestro es uno positivo, uno por el futuro, por la estabilidad, por los cambios que permitirán a Chile ser un mejor país", afirmó Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI. Junto a lo que agregó que buscan «evitar que sea una 'campaña del terror', porque la gente está cansada, está asustada, tiene rabia y no necesita acentuar esa emoción, sino poder hacer una cosa que vislumbre los conceptos que están detrás del 'No' pero desde una visión alegre. Por eso, nosotros acuñamos el concepto del 'rechazo positivo'».