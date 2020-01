«Que pena por ti» Mónica Pérez responde a duras críticas en su contra Luego de que Mónica Pérez lanzara duros comentarios tras la muerte de un hincha de Colo Colo por parte de Carabineros, fue altamente criticada.

Durante la transmisión del noticiero T13 Tarde de Canal 13 del jueves 30 de enero, Mónica Pérez, quien se encontraba en un despacho con Miguel Acuña, manifestó su opinión con respecto al suceso que involucró al carabinero Carlos Martínez, en la muerte de Jorge Mora, barrista de Colo Colo.

«Esto sin duda no va a contribuir a que termine de una vez por todas este espiral de violencia, que pensamos que era algo que ya había pasado, pero que a la más mínima chispa no más se ha generado nuevamente en las calles. No solamente de Santiago, sino del país». finalizó la periodista.

Bastaron un par de horas para que la frase de Pérez se viralizara y se convirtiera en uno de los nombres más comentados de Twitter, plataforma en la cual las críticas hacia la conductora no dejaron de aparecer.

“La más mínima chispa” = la muerte del hincha pic.twitter.com/7UVY1Fbl0T — ComentandoTele (@ComentandoTele_) January 30, 2020

Es más, un usuario de la red social le escribió: «Imagino que si llegara a morir uno de los hijos de @mxperez , ésta ni lloraría, pues, sería una mera ‘chispa».

Frente a lo que Pérez no pudo aguantar y le respondió: «Solo puedo decir que eres una muy mala persona. Q pena por ti!».