Siguen los cambios en TV: Matías Vega se fue de PLR en ‘Bienvenidos’ Este lunes Canal 13 decidió desvincular a Matías Vega de 'Bienvenidos'. La voz en off y notero del matinal, no tendría espacio con la contingencia.

No cabe duda que tras el estallido social, los canales de televisión son los que han experimentado más cambios, no solo en su programación, sino que sobre todo con sus rostros. Uno de los que se ha visto más afectados es el matinal ‘Bienvenidos’, quienes en poco tiempo perdieron a Nacho Pop, Jenny Cavallo y Mauricio Jürgensen, Y ahora se suma una nueva baja, la voz en off del espacio Matías Vega.

El también notero del matinal fue desvinculado el pasado lunes y a Página 7 le explicó que la decisión se debe principalmente a «la contingencia, que no ha dado espacio para lo que yo fui contratado que es la entretención, y de momento no hay para cuándo».

Junto con esto, Matías expresó que los años en ‘Bienvenidos’ resultaron de gran aprendizaje. «Imagínate, dos años trabajando en el switch, viendo 5 horas diarias en un monitor a cada uno: a Martín Cárcamo, Tonka Tomicic, Polo Ramírez, Raquel Argandoña, Sergio Lagos. Sé cómo presentan, cómo se despiden, cómo van a comerciales. Es como tener una enciclopedia de cada uno. Fue como una universidad».

Hay que recordar que el comunicador llegó a reemplazar en su rol a Jaime Davagnino, quien se cambió a TVN, para ser la voz en off de ‘Rojo’.

Durante su tiempo en ‘Bienvenidos’, Matías Vega incluso llegó a convertirse en el rey feo del Festival de Viña en 2018, junto a Betsy Camino.