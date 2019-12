Pancho Saavedra llega a la animación de ‘Sigamos de largo’ Aunque sea de manera temporal, Pancho Saavedra se tomará las noches de Canal 13 junto a Maly Jorquera en 'Sigamos de largo'.

A pesar de que está en medio de las grabaciones de las nuevas temporadas de ‘Lugares que hablan’ y ‘Contra viento y marea’, Pancho Saavedra tuvo que dejar de lado por un tiempo su rol en esos programas, para enfocarse en un nuevo desafío que le entregó Canal 13.

Esto porque al querido animador desde ahora lo podremos ver durante las noches en la ex señal del angelito, ya que asumió la animación de ‘Sigamos de largo’.

Eso sí, esto será de manera temporal, ya que Sergio Lagos se fue de vacaciones y Fran García-Huidobro sigue internada por una insuficiencia renal. Por lo mismo es que Saavedra asumirá este rol, donde estará acompañado por Maly Jorquera, quien ya es parte del espacio de trasnoche.

«Es probarme en algo distinto, lo pasé bien, me gustó volver a hacer una entrevista como la que hice hoy día (ayer) con Nicole Moreno. Me acordé de los íntimos que hicimos hace mucho tiempo y que me permitieron de alguna manera, lo digo con el debido respeto, pasar del mundo de la farándula, y ella se mandó una declaraciones más o menos, así que estoy feliz» comentó Saavedra en entrevista con el diario La Hora.

Pancho además aprovechó de asegurar que solamente será un reemplazo. «Voy a reemplazar a la Fran, no es que venga a aserrucharle el piso a nadie, ni mucho menos, Sergio con la Fran y la Maly hacen una tripleta increíble, pero cuando tus compañeros te necesitan tal como yo los necesité en Contra Viento y Marea, uno tiene que estar disponible. Me sentí bien, cómodo, relajado. Un poco nervioso, pero tenía que ver con que era la primera vez ¿quién no se pone nervioso la primera vez? Jajajá».