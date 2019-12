En medio de críticas por su aspecto Angie Jibaja sufrió accidente en show discotequero Tras la aparición de unas fotos donde luce un preocupante estado, Angie Jibaja se electrocutó en pleno show de discoteque.

Hace algunos días te contamos sobre la filtración de unas fotos de Angie Jibaja en las que aparece con un demacrado aspecto que preocupó a sus seguidores y que de inmediato comenzó las especulaciones de que había tenido una recaída en las drogas tras perder la tuición de sus retoños.

Tras la masiva viralización de estas postales, la peruana recurrió a sus redes sociales para asegurar que la persona que subió esas fotografías solamente quería perjudicarla y que en ningún momento ha vuelto a sus antiguas adicciones, además de comentar que se encuentra trabajando en varios proyectos de manera secreta.

Pero al parecer las cosas no mejoran para Angie, ya que este fin de semana nuevamente volvió a estar en la polémica, tras participar en un show discotequero que no terminó para nada bien. Esto debido a que la chiquilla sufrió un accidente en medio del escenario que la dejó paralizada frente al público.

Las imágenes del momento fueron viralizadas en redes sociales, y posteriormente fue explicado por la misma ex chica reality a través de Instagram al periodista peruano Rodrigo González.

«Me electrocuté con el micrófono, una carga eléctrica terrible, me quedé como en shock un rato. La mandíbula no la sentía, sentí que se me habían caído todas las carillas, y me quedé con la mano hacia arriba temblando, horrible (…) Me comenzó a doler la cabeza, horrible, una mala experiencia» aseguró Angie en un audio.

Junto con esto, la también actriz comentó que era su segundo evento de la noche, por lo que estaba cansada. «Me pegué mucho el micrófono (a la boca) y tú sabes que en esos lugares no te avisan que los cables están cortados ni nada, pero fue horrible. Nunca me había electrocutado» cerró.