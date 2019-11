«Pronto les cerraré la boca» Angie Jibaja se refirió a sus preocupantes fotos A través de Instagram, Angie Jibaja quiso desmentir todos los rumores que surgieron tras la viralización de unas fotos donde aparece muy distinta.

Este miércoles te contamos que a través de redes sociales comenzaron a circular unas fotos de Angie Jibaja junto a unos fanáticos en una discoteque, que causaron gran preocupación en sus seguidores por el estado en el que se ve a la actriz.

Tras la aparición de estas postales, de inmediato se rumoreo en la prensa peruana que la chiquilla había vuelto a recaer en la drogas, lo que explicaría su imagen actual.

Por lo mismo que Angie no se quedó callada y rápidamente respondió a todas las acusaciones. «Hay gente muy mala, demasiado mala, que quiere verme muerta realmente, que quiere verme en la cárcel (…) Asusta o afecta un poquito, pero nada más quiero decirles que se vayan a la mier**».

Y esto no fue lo único, ya que la ex chica reality aprovechó durante la noche de realizar un preguntas y respuestas con todos sus seguidores a través de sus Historias de Instagram, para que escribieran sobre lo que les gustaría saber de ella.

Siguiendo por esta línea, Angie reveló que se encuentra trabajando en algunos proyecto relacionados con la moda y la música, pero que los ha hecho en silencio. «En mi país cierta prensa me quiere destruir, pero pronto les cerraré la boca». Junto con lo que comentó que no descarta volver a participar en un reality show: «Lo he pensado. Si hay una propuesta lo estudiaré, pero sí, por qué no».

Junto con esto, también le preguntaron por la situación de sus retoños, Janko y Gía, de quienes perdió la tuición hace varios meses. «Mis hijos están bien. Momentáneamente con mi hermana. Le pido a Dios que después de mi hermana, que los adora y es mutuo, me recupero y vuelven conmigo sí o sí, ya que sería muy injusto que ahora se los den al susodicho» afirmó.

Finalmente Angie descartó cualquier tipo de recaída en las drogas, es más, aseguró estar arrepentida de haber sido adicta a ellas. «A las drogas diles NO. Se te presentan como para tapar el dolor. Al final, solo tienes que ser demasiado fuerte. Puede ser peor que un cáncer. Yo lo superé gracias a Dios» cerró.