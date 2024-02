Angie Jibaja es detenida en Perú: Le fue a gritar a su ex y después se encerró en un hotel de Lima 

Desde hace años la figura de Angie Jibaja, famoso rostro de la farándula peruana, ha estado atravesando por múltiples polémicas. Sin embargo, el más reciente escándalo protagonizado por la ex chica reality termino en su detención.

Según detallaron medios internacionales, la chiquilla fue detenida en la provincia de Surquillo, Lima.

Se debe recordar que previamente Angie Jibaja se ha visto múltiples veces en el centro de la polémica. Esto debido a su compleja adicción a las drogas, por la cual perdió la custodia de sus hijos menores.

¿Cómo empezó la polémica?

Según consignó ADN, los hechos ocurrieron el martes pasado, cuando la Angie Jibaja visitó a su expareja, Víctor Zamora, a quien previamente había acusado de agresiones físicas y psicológicas.

En esta nueva polémica, protagonizada por la ex chica reality, la chiquilla llegó a la casa de su antiguo interés amoroso pidiéndole perdón y una oportunidad para hablar. Sin embargo, su ex le negó la entrada al verla con una botella de cerveza en la mano y acompañada por otra persona.

«Estaba gritando mi nombre, decía ‘ábreme la puerta’» relató.

«Por el intercomunicador me pidió perdón, me dijo que me amaba, que me quería, quería entrar a hablar conmigo», detalló Zamora para El Comercio. Posteriormente, añadió que «tenía cerveza en la mano y estaba con otra persona».

Angie Jibaja y el drama en el hotel

Luego de protagonizar el extraño incidente con su ex pareja, se vio a la ex chica reality en compañía de un grupo de hombres, portando un encendedor y un paquete misterioso.

Posteriormente, se retiró con uno de sus acompañantes hasta un hotel de la zona, mismo donde horas después serían detenidos por la policía. Esto debido a que la pareja no salía de la habitación a la hora acordada previamente.

«Le han tocado la puerta toda la noche y no han querido salir», informaron las autoridades del país vecino.

Sin embargo, ello no es todo, ya que una de las huéspedes del hotel llamó a la policía para informar sobre una situación bastante preocupante. Según consignó el medio mencionado, esta habría indicado que una mujer estaba siendo agredida en la misma habitación que ocupaban Angie Jibaja y su acompañante.

Por otro lado, la ex chica reality se defendió diciendo que las personas habrían exagerado la situación en los informes. Incluso mencionó que estaba «jugando y bromeando» con la persona.

De hecho, en el mismo contexto detalló la razón de porque no salió antes del cuarto de hotel.

«No salimos a la hora (del hotel), me quedé dormida y nada más», afirmó la chiquilla. Posteriormente, y algo cansada de la situación, destacó que «a la una tenía que salir, me quedé dormida, tanto chongo por eso».