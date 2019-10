Laura Prieto contó por qué su retoña no vive con ella 17 octubre

Durante la mañana del miércoles, Laura Prieto estuvo invitada al matinal de CHV «Viva la pipol».

En este espacio la actriz uruguaya reveló que está pasando por un momento personal muy complicado, ya que a su mamá le detectaron un tumor maligno en una de sus mamas, por lo que tuvo que ser operada de urgencia el mismo día.

Pese a esto, Laura contó que su mamá le aseguró que todo estaba bien, esto debido a que el tumor fue detectado de manera temprana y que la operación no sería riesgosa.

Junto con esto, en la entrevista pasaron a hablar de temas más alegres, le preguntaron sobre su retoña Tábata, quien ya tiene 14 añitos, y que actualmente vive con su papá, el empresario Felipe Rojas Kuscevic.

También te puede interesar: Laura Prieto se luce en bikini tras radical cambio en su alimentación

Aquí Laura, explicó que su hija vivía con ella, pero que debido al reality ‘Resistiré’, decidió que viviera con su papá. «El papá de mi hija es un 7. La verdad es que se ha portado súper bien. De hecho, este año yo me fui al reality, me encerré, el se quedó con la Tabi, ahora ella vive más con su papá que conmigo» reveló.

Eso si, la también modelo agregó: «Igual vivimos súper cerca. Entonces también a mí me ha dado como ciertas libertades, ha sido difícil el tema de soltar, pero me da ciertas libertades. Por ejemplo los minutos que yo estoy con mi hija, son minutos de calidad, he aprendido a viajar con ella, ha salir con ella».

Frente a esto, Rocío Marengo le preguntó que con quien vivía actualmente, a lo que Laura respondió que vive con amigas, pero que siempre tiene un espacio disponible para su retoña.