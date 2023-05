Francisco Kaminski lanza fuerte defensa por crueles comentarios a Laura Prieto: «No se critican los cuerpos»

Hace unos días, Laura Prieto volvió a Chile después de sus vacaciones en Brasil, desde donde se dedicó a compartir una serie de picaronas fotitos en las que se luce posando en bikini, llenándose de piropos por parte de sus seguidores.

Pese a esto, también aparecieron varios usuarios que solo se han dedicado a criticar su figura, asegurando que no quedó bien de sus operaciones. Es en este contexto que Francisco Kaminski no dudó en salir a defenderla con todo de estas personas.

«Laura Prieto recibe duras críticas. Ella mostró fotografías en bikini y nuevamente la gente lanza sus críticas, incluso criticando su cuerpo. Insisto, no se critican los cuerpos», comenzó señalando nuestro Kami en Sígueme y te Sigo.

De acuerdo a La Cuarta, tras esto Titi García-Huidobro le mencionó que «ella en algún momento comentó que se había hecho una lipoescultura, porque había estado un poco más pasadita de peso, y por lo mismo, la crítica que recibió fue ‘tienes la carne suelta’».

Frente a lo que Francisco Kaminski replicó: «Oye, pero las mujeres son las que critican», aclarando que «aquí no tiene que ver con el sexo, si es masculino o femenino, no se puede hablar de otros cuerpos y punto. No se trata de que sean feministas o no. Aquí hombres y mujeres déjense de hablar de los cuerpos de otras personas».

La férrea defensa de Francisco Kaminski a Laura Prieto

Tras un comentario de su colega, el locutor de El Vacilón Matinal de la Corazón señaló que «Pero aquí no hay un tema de quiénes lo hacen. El tema es que no se puede hacer, no se puede opinar, eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos».

«Cada uno de nosotros, que somos medianamente conocidos, tiene una comunidad en sus redes sociales, gente que te quiere, te sigue y le interesa tu contenido. Pero siempre decimos, equivocadamente a mi gusto, ‘ella puso esa cuestión para que hablen de ella» continuó.

Siguiendo en el tema, Titi sacó al baile a otra famosa que ha pasado por lo mismo. «Carolina Arregui también ha sido criticada porque está flaca, entonces en cualquier foto que ella sube… Y nunca pregunta ‘¿ustedes creen que me veo bien?’. Simplemente sube su foto. No está pidiendo la opinión de las personas».

«¿Por qué esa foto no la puede subir? ¿Por qué se tiene que restringir? Es como cuando dicen ‘yo no salgo de noche porque me pueden robar’. ¿Por qué uno tiene que entregarle el poder de su vida a la delincuencia? Aquí es lo mismo» cerró Kaminski.