Antes y después: Así es como se veía Laura Prieto en sus inicios en televisión

No cabe duda que Laura Prieto es una de las figuras más queridas de la televisión nacional, pues a pesar de que ya no está tan presente en pantalla, tiene casi un millón de seguidores que están más que atentos a todo lo que publica en su día a día.

Hay que recordar que la primera aparición de la uruguaya en la televisión chilena fue en 2016, cuando participó en la versión original de El Último Pasajero, como una de las azafatas de los buses, junto a Martín Cárcamo.

Tras esto, Laura Prieto formó parte de Calle 7 y varios programas de la TV nacional, incluido el reality de Mega ‘Resistiré’, donde compartió casa ni más ni menos que con Ignacia Michelson. Es a partir de aquí, que la chiquilla enfocó su carrera como influencer, encantando a su público.

Es durante estos años que la también actriz se refirió en varias ocasiones al cambio de su cuerpo, en comparación a lo que era en sus inicios en pantalla. «Cuerpos reales al sol… Este es mi cuerpo con mis estrias con mis caderas… durante mucho tiempo estuve presa en él» comenzó escribiendo para acompañar una foto luciéndose en bikini.

«Trabajando en un medio donde te exigía ser algo que no era. Escuchando frases debes bajar dos kilitos, debes operarte, debes taparte tus estrías» agregó, junto con mencionar que «Mi cuerpo y cada marca habla de mi recorrido y estoy orgullosa de eso. Amo mi posición en la vida hoy».

¿Cómo luce ahora Laura Prieto?

Pero en el último tiempo, la chiquilla se ha mostrado más delgada y algunos de sus seguidores no han dudado en llenarla de críticas por su figura, asegurando que las cirugías que supuestamente se habría hecho no quedaron para nada bien.

Es más, durante la semana pasada, nuestro Francisco Kaminski no dudó en salir a defenderla, asegurando que «no se puede hablar de otros cuerpos y punto. No se trata de que sean feministas o no. Aquí hombres y mujeres déjense de hablar de los cuerpos de otras personas».