Así respondió Cathy Barriga a usuario que la peló por estar ausente 30 octubre

No cabe duda que los últimos días han sido más que complicados para todos los chilenos en medio del estallido social que se vive en el país, lo que ha afectado en gran parte a los alcaldes, como Cathy Barriga, quien en los últimos días ha hecho llamados a través de los medios para que el Gobierno la ayudara con los constantes saqueos en Maipú, además de las duras críticas que ha recibido por redes sociales.

Es más, un usuario de Instagram la increpó y la acusó de estar ausente en estos días claves. Tras una publicación sobre iniciativas en la comuna que compartió Barriga, un usuario le escribió: «Apareció la Cathy. En todo estos días ni se supo de ella».

Frente a este comentario, Cathy Barriga no se quedó callada y de inmediato decidió responderle al usuario de manera categórica. «¿De qué habla ? En TV no me verá. Porque mi trabajo está en la comuna con l@s vecin@s. Qué mal intencionado su comentario, sin comentarios #odioporamor» escribió.

Hay que mencionar que durante los últimos días, la alcaldesa ha compartido no solo en sus redes personales, sino que en las del municipio, toda la información sobre los buses de acercamiento, cabildos y reapaertura de ciertos servicios.