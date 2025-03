Amiga de Cathy Barriga asegura que vive con chinches en la cárcel: «Le vi estas picaduras, llena de ronchas»

En el marco del recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública a raíz de la falta de higiene y plaga de chinches en la cárcel de San Miguel, es que una amiga de Cathy Barriga se refirió a su situación en el centro penitenciario.

De acuerdo a lo consignado por Página 7, Romina Sáez conversó con Que te lo Digo, donde mencionó que «tengo conocimiento de hace meses de lo que estaba pasando ahí. Lamentablemente, yo tengo que hacer caso a lo que dice mi amiga».

«Ella me comentó cuando le vi estas picaduras, llena de ronchas, asquerosas, que son de chinches en la suciedad máxima. Insalubridad máxima en los baños y en todas partes, donde ellas mismas tienen que limpiar», continuó la ex Mekano.

Siguiendo por esta línea, Romina Sáez mencionó que «sé que no es un hotel, ella lo tiene claro y yo también. Me dice que por favor no le cuente a nadie lo que está viviendo, porque no falta la persona hueca de cerebro que empieza a hablar ‘ay que se quiere hacer la víctima’».

La quemadura de Cathy Barriga

Por otro lado, la también abogada se refirió al supuesto ataque con ácido que habría sufrido Cathy Barriga por parte de sus compañeras y que la familia descartó, asegurando que se trató de una crema para el rostro.

Frente a esto, confirmó que «lo de la crema sí. Yo la vi, yo me he hecho varios peelings químicos, que quiere decir que te echan una especie de ácido en la cara. Te quema, te saca las capas de la piel».

«La verdad que yo no me he hecho ninguno tan profundo como lo que le vi a ella, como perder la piel en su cara y su cuello», señaló.