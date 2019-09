Leo Méndez Jr se confesó tras polémicas declaraciones: «Amo a mi papá con toda el alma» 5 septiembre

Hace un tiempo te contamos sobre las polémicas declaraciones que ha emitido Leo Méndez Jr a través de Instagram. En primer lugar asegurando que la relación con su papá estaba totalmente quebrada, junto con afirmar que ya no hablaba con él y que no tenía la intención de hacerlo.

Pero el joven no solo se quedó allí, sino que sus descargos se enfocaron en otra persona, Marcela Duque. Es más, en una serie de publicaciones e incluso un video acusó que la ex esposa de su papá era la responsable de todas las peleas con el artista y quien lo llevó a que lo echaran de la casa.

Y durante este jueves, Leo Méndez Jr conversó en exclusiva con el programa «Intrusos», donde se refirió a la polémica y aprovechó de hacer un mea culpa sobre su papá.

«La cercanía padre hijo yo nunca la tuve. Él me apoyó, claro, como padre, como un tipo de obligación, pero yo no tengo con él la misma conexión que sí tiene mi hermana (Steffi), porque yo soy más cercano con mi mamá» comenzó contando el chiquillo.

Junto con esto, explicó que uno de los principales problemas que han tenido como familia es la falta de comunicación. «Nunca tuvimos un diálogo abierto… Recuerdo que yo y él (su padre) tratamos de acercarnos con viajes juntos, buscando la cercanía, pero eran como falsos actos. Siento que nunca se logró».

Frente a la pregunta de si se arrepentía de haber expuesto todo este conflicto familiar. Leo Méndez Jr aseguró de que no se arrepentía de ninguna palabra que dijo sobre Marcela. Pese a esto, la cosa era diferente con su papá.

«Sí lamento haber publicado cómo está mi relación actual con mi padre, porque a él quizás le duele. Debe ser así porque igual es mi papá. Me arrepiento de haber expuesto eso» comentó.

Sin embargo, aseguró que mientras Marcela esté presente, el no tiene intención de acercarse a DJ Méndez. Sobre esto, el joven realizó una declaración que sorprendió al panel: «Yo ayer estuve de cumpleaños. Todos me llamaron y me saludaron, menos mi papá».

Para finalizar Leo Méndez Jr reveló que tiene la esperanza de que la cosas mejoraran a futuro con su padre, pues los une la sangre. Un lazo que es mucho más importante que cualquier pareja. «Yo amo a mi papá con toda el alma» concluyó.