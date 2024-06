DJ Méndez aclara por qué su hija no ha revelado el nombre de su bebé: «Tenía el miedo»

A principios de mayo, Steffi Méndez se convirtió en mamita lo primera vez, noticia que conocimos gracias a su mamá, quien compartió su felicidad a través de redes sociales, con una postal en la que mostraba la manito de su nieto.

Desde ese momento que la influencer ha compartido algunos detalles de lo que ha sido la maternidad primeriza, pero de todas formas, ha sido bastante privada en lo que se refiere a hablar de su bebé.

Es en este contexto que, en el más reciente capítulo de Podemos Hablar, DJ Méndez estuvo invitado, donde contó detalles sobre cómo vivió su hija el embarazo y el conocer por primera vez al pequeño.

«Fue una sensación de recuerdo, viajé 28 años donde yo pude cargar a Steffi por primera vez en su vida», comenzó relatando el artista. Además de afirmar que «es una sensación rara, muy linda, como que vuelves a ser papá, pero sin responsabilidades (…) Volví a ver a Steffi nacer».

DJ Méndez y la privacidad de Steffi con su bebé

Siguiendo por esta línea, es que Julio César Rodríguez le preguntó a DJ Méndez en el programa de CHV por la decisión de su retoña de mantener en privado el nombre del bebé.

«Quizás uno no piensa de la misma forma, me da lo mismo que sepan o no (…) Pero yo la entiendo cuando me cuenta el por qué. Porque siente que esta generación, la comunidad, la sociedad está muy cabrona, muy hater, con mucho odio en los comentarios», comentó.

Junto con lo que DJ Méndez agregó: «Hay muchas opiniones que no soy positivas finalmente. En vez de aplaudir y decir ‘qué lindo que fuiste mamá’, ella tenía el miedo como había sido criticada por otras cosas, que eso le pasara a su bebé. Y yo la entiendo mil por ciento y la apoyo».

Por último, confesó que «como yo soy medio disperso, de repente se me sale. Hoy día lo prometo que no se me va a salir, me mata. Pero ‘Baby G’, ella misma le puso ‘Baby G».