«Con lágrimas te doy las gracias»: Así reaccionó DJ Méndez al anuncio de su hija Steffi Méndez

Durante la mañana de este domingo la actriz, Steffi Méndez remeció las redes sociales. Esto tras el anuncio de que se encuentra a la espera de su primer hijo.

La joven influencer, compartió una fotografía en sus redes sociales mostrando su vientre de varias semanas de embarazo. Con esto confirmó que ella y el rapero sueco Dante Lindhe serán padres.

La noticia remeció la redes y las reacciones no tardaron en llegar, con una serie de likes y comentarios de parte de sus seguidores en Instagram. Junto a ellos las tiernas palabras de los familiares de Steffi.

Así reaccionó la familia de Steffi Méndez

Entre los primeros en dejar su comentario estuvo el hermano menor de la actriz, Leo Méndez. Quien le escribió: «Un miembro mas al clan. Seré el mejor Tío del fucking mundo. Siempre a tu lado hermana seras una excelente madre».

Mientras que su madre, Ninoska Espinoza, expresó: «Te amo hijita seré abuelita. Ansiosa para Que llegue el día y verte en tu nueva etapa de su vida de ser madre. Qué emoción! Todavía me acuerdo Cuando me diste la noticia y me puse a llorar de lo alegre que estaba. Serás la mejor madre del mundo mi negrita».

Horas más tarde el su padre, el reconocido cantante nacional DJ Méndez le dedicó unas emotivas palabras a través de Instagram. «Por fin puedo contarle al mundo que seré abuelo, espero tenerlo luego en mis brazos», escribió.

«Felicidades a la madre, que es mi hija hermosa y al futuro papá. Muchas felicidades junto a su futuro bebé. A nivel interno familiar siempre pensaba que no pasaría los 25 años de vida por el estilo de vida que desde mi niñez puedo recordar que fue muy difícil», fue parte del mensaje.

«Hija, con lágrimas te doy las gracias por traer a este mundo a ese hijo, nieto/a, a esa bendición hermosa. Serás una madre leona que dará todo por proteger, alimentar, entregarle todo el amor que tienes en tu corazón», agregó DJ Méndez.