Denuncian golpiza de Anita Alvarado a la polola de su ex pareja 5 septiembre

Anita Alvarado y Estrella Tellez vivieron recientemente un tenso momento en un supermercado. Así lo reveló esta última a través de sus redes sociales, donde aseguró que la ‘Geisha’ la golpeó sin provocación alguna.

«Ella con su hijo menor, se acercó y me golpeó. De testigo tengo las cámaras de seguridad y a los trabajadores del local», afirmó la actual polola de Judson William Fee, el ex de Alvarado y padre de su último hijo.

La mujer explicó en el video que Anita se acercó a ella cuando se encontraba pagando en una caja de autoservicio del supermercado. «Se llena la boca diciendo que es una hija de Dios», se descargó en el video difundido por «Intrusos».

«Hoy yo tengo una marca en la cara, pero las marcas del alma no se borran. Usted tiene el alma podrida», señaló para luego mostrar sus moretones. Estrella además explicó que no hizo la denuncia a Carabineros porque Anita también presenta lesiones y habrían tenido que pasar toda la noche detenidas.

«Ella me dijo: ‘¿Tú no me dijiste que tenías solo un hijo?’ y me llegó el combo», agregó en su relato.

Finalmente la Anita Alvarado también fue contactada por el espacio de farándula para conocer su versión. Ahí aseguró que Estrella la había provocado anteriormente, pues el sábado recibió un llamado de su ex pidiéndole disculpas e incluso una nueva oportunidad.

Palabras que fueron desmentidas por la pareja de Fee, quien aseguró que no existió llamado alguno, pues ella estuvo con el hombre durante todo ese día.