«Ella había dibujado un diseño de anillo»: DJ Méndez reveló los tiernos detalles de su compromiso

Durante la mañana del 7 de enero, el productor y artista de 47 años, DJ Méndez, se comprometió con su polola de 31 años, Beatriz Fuentes. La sorpresa, sin embargo, llegó mucho después, y gracias al periodista farandulero, Hugo Valencia, que no se pudo aguantar el chisme que tenía en sus manos.

Posteriormente, el hecho fue más que confirmado por su prometida, quien emocionada subió una fotografía de su anillo en Instagram. Bastaron tan solo un par de horas para que la publicación se hiciera viral, más aún cuando entre los comentarios se podía leer a un muy enamorado DJ Méndez diciendo «te amo con todo mi corazón».

Sin embargo, y tras la viralización del compromiso del artista, este no se aguantó las ganas de hablar de los tiernos detalles que hay en torno a la propuesta.

«Estaba en mi habitación solo con ella, y al momento de despertar al día siguiente de su celebración de cumpleaños que se hizo en Santiago, dije: ‘Ya, voy a dar el paso’», aseguró el cantante.

DJ Méndez es un detallista enamorado

El productor conversó en Zona de Estrellas para revelar algunos de los detalles de su compromiso. Fue allí donde confesó que nada fue al azar, pues esperaba crear un momento romántico y especial para Beatriz Fuentes, su novia desde hace dos años.

«Ella había dibujado un diseño de anillo por si algún día pasara en general, y lo dibujó en un papel que yo guardé», destacó el enamorado artista.

Posteriormente, añadió que para lograr el resultado necesitó de la ayuda de una joyería que se la jugara creando el diseño hecho por su ahora prometida.

«Son un matrimonio amigo, y les pregunté si era mucho hacer un diseño especial y único, y la verdad que gracias a ellos pude hacer esto, porque quería algo exclusivo, y realizaron el diseño en pocos días», contó emocionado.

«Para mí es muy lindo poder comentar esto, no es ningún secreto y no es algo que quería ocultar», relató el artista. Detallando con cariño los pensamientos que pasaron por su cabeza, añadió que «solo quería hacerlo en un momento privado, no quise ser tan agresivo, ni tener tanta sorpresa, sino que darle no más y hacerle la gran pregunta».

«La historia tuvo un final feliz, estamos juntos, y estamos felices de que vamos a dar este paso», cerró.