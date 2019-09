Ex polola desmiente al nuevo amor de Raquel Argandoña: «Que no siga mintiendo» 24 septiembre

Recientemente te contamos que a pesar de que se encuentra de vacaciones en Tailandia, Raquel Argandoña se encuentra involucrada en una nueva polémica. Esto gracias a su peor es na’ de 44 años, Félix Ureta, quien fue captado en Calama, en compañía de su ex polola, Caty Órdenes.

Obviamente que desde el programa «Intrusos», partieron a preguntarle al galán de la co animadora de «Bienvenidos» si era cierto que compartió con su ex durante Fiestas Patrias. Frente a esto aseguró que efectivamente se encontraron, pero que solamente fue por casualidad y que sus familias se tienen mucho cariño.

Eso si, el tema no se quedó allí, ya que en el programa de farándula hablaron con Órdenes, quien habló sobre el tema y de pasada aprovechó de desmentir al pololo de Raquel Argandoña.

«Mira, lamento mucho lo que está pasando. Es una situación bastante complicada. La verdad es que sí, Félix estuvo acá en Calama pero, como les vuelvo a repetir, yo no sabía que él andaba con la señora Raquel. Lamentablemente me veo involucrada en todo este problema, que es realmente penoso» aseguró en una conversación por WhatsApp con Claudia Schmidt.

Junto con esto, la mujer aprovechó de revelar que no se encontró con su ex por casualidad y le pidió a Félix que dejara de mentir.

«Que diga la verdad, que no siga mintiendo, porque no entiendo cuál es su fin. No entiendo cómo las personas a veces pueden hacer tanto daño, con personas que no hacen daño. No entiendo por qué él niega algo que… Sabe que él estuvo acá y que no nos encontramos, nos fuimos juntos a San Pedro. En ningún momento ‘nos encontramos’ allá» finalizó.