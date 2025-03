Tras nueva consulta respecto a filtración de embarazo por Argandoña: Esta fue la rotunda respuesta de Melina Noto

Hace algunas semanas, Raquel Argandoña dejó la grande luego de revelar que Melina Noto estaba esperando un hijo con Pangal Andrade, noticia que ellos no habían anunciado públicamente.

Esto ocurrió en «Tal Cual», programa que es emitido por el canal TV+, y donde es animadora junto a Miguel Viñuela.

Según sus declaraciones, se enteró de la noticia tras asistir a un evento, y posteriormente lo confirmó hablando con Pangal. Luego, le mandó un mensaje felicitándolo por la noticia.

En ese contexto, es que la “exclusiva” de Raquel Argandoña alboroto las redes sociales, y no cayó para nada bien a los involucrados, que lo mantenían en secreto.

Asimismo, Melina Noto no guardó silenció, y utilizó sus redes sociales para entregar declaraciones en contra de Argandoña.

La comunicadora, señaló a través de su Instagram: «Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones. Sí, con Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo».

Además, aquella vez lanzó que «espero que entiendan que estos procesos son personales y que nunca más le hagan algo así a alguien. Dicho esto, estoy muy feliz que seré mamá».

La tajante respuesta de Melina Noto

Claramente, el tema nunca se zanjó, y en varias ocasiones le han preguntado de lo ocurrido, lo que ya la tendría chata, según declaraciones en una reciente entrevista con Fotech.

Esto, en el marco del lanzamiento de su nuevo programa en TNT Sports, llamado «Máximas».

«Sí, yo la verdad es que no hablo ese tema», le señaló al medio antes mencionado.

«El tema principal es mi embarazo, que estamos también en el lanzamiento de una parrilla, de unos programas espectaculares. Así que me parece que eso no tiene lugar hoy en día en mi vida», enfatizó.

Respecto a su embarazo, señaló que se encuentra «muy bien, muy contenta. Feliz de que me deje tomar estos desafíos en televisión, porque se ha portado muy bien. Algunas náuseas de vez en cuando, pero muy contenta también por recibirlo», cerró.