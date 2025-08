Filtran foto de Raquel Argandoña con expareja en un evento y aseguran reconciliación amorosa

En las últimas horas, Raquel Argandoña ha estado en la palestra mediática, luego de que se filtrara un registro donde ella comparte con su ex pareja.

Fue el periodista Luis Sandoval quien soltó la papita, y ya se habla de una reconciliación amorosa.

La ex pareja de la «Quintrala» es Félix Ureta, con quien tuvo una larga relación amorosa. Incluso, se habló de anillo en ese entonces.

El comunicador filtró la foto en el programa Que te lo digo, y detalló que la foto fue sacada en el Hotel Sheraton, en el contexto de un cumpleaños.

«Esto fue en el cumpleaños de Marcelo Quezada, amigo personal de Raquel Argandoña», señalaron a través del programa.

El equipo de Zona Latina habló con Willy Geyser, encargado de la decoración de la celebración, quien no entregó muchos detalles: «Nos saludamos cordialmente, como gente educada. Ella es una dama y yo soy un caballero, pero estamos distanciados», explicó.

¿Qué pasó entre Raquel Argandoña y Félix Ureta?

Si bien nunca se confirmó el motivo de su quiebre oficial, Argandoña entregó pistas de una infidelidad por parte de Ureta.

Esto fue revelado en un episodio de La Divina Comida: «Estoy soltera hace siete meses, después de una traición. Pero he conocido gente bien simpática, pero sabes cuál es mi problema. Que yo tengo muchos tocs», reveló en aquella ocasión.

Asimismo, aseguró que cuando pasó por un complicado momento, no tuvo el apoyo que esperó. «Cuando también estuve enferma en Cancún, la última vez que casi me morí, yo lo llamé y me dijo ‘¿qué quieres que haga?, las fichas están dadas», fue su respuesta.

«‘¿De qué me sirves?, ¿me vas a servir solamente para estar en la cama?, para esa cuestión por último como a la carta, pero no seas un cacho para mí’. Ahí yo dije las banderas rojas cuando aparecen», cerró Argandoña en modo de reflexión.