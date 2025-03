Eduardo Fuentes revela el «encontronazo» por el que acabó en la «lista negra» de Raquel Argandoña

Durante la última edición del matinal de TVN, “Buenos Días a Todos”, Eduardo Fuentes confesó que en un pasado estuvo en la “lista negra” de Raquel Argandoña.

Estaban hablando del nuevo programa de la señal “The Floor”. Bajo ese contexto pusieron una imagen de la “quintrala” en pantalla.

Para abrir los fuegos habló el panelista del espacio, Simón Olivares, relató una vivencia con la conductora de Tal Cual. Partió explicando que era parte de los team de verano de Reñaca, donde estaba encargado de entregar premios.

“En la playa daban tickets (…) y venía Raquel a cobrar todos los premios. La raqueta, la toalla, como siete vales”, relató.

“Ese fue mi primer encuentro con Raquel Argandoña y único”, aseguró Simón.

Eduardo Fuentes en la “lista negra”

El rostro de TVN, reveló su experiencia con la conductora. “Yo una vez estaba en la lista negra de ella (…) Ella me lo dijo ‘tú estabas en mi lista negra’”, contó Fuentes.

“Cuando hacíamos ‘Alfombra roja’, Kel había ido a un programa, no sé si ‘Vértigo’, y había una de nuestras periodistas, partió comentando.

“Parece que ella iba caminando y la Kel, colaboraba con nosotros en Alfombra Roja, por eso la fuimos a ver, iba saliendo y dijo ‘no, yo no hablo con ustedes’. Hizo un gesto despectivo e insolente hacía la periodista”, agregó.

Profundizó en la anécdota, “yo después critiqué eso, porque, primero, aunque llevaras 60 años de trayectoria, no corresponde. Segundo, no llevaba 60 años de trayectoria, estaba recién partiendo, era el momento de ‘sosiégate un rato”.

Siguió con “tercero, oye, trabajamos en el mismo programa, avísanos a nosotros que ‘me siento mal’, ‘no quiero hablar’, ‘estoy triste’, lo que sea y uno entiende”.

“Y lo dije, en este mismo tono (…) Alguien me dijo ‘te compraste muy grande en el canal’, ‘¿por qué?’, ‘solo te digo eso, te compraste un problema muy grande en el canal’”, rememoró el conductor.

“Un día ella me dijo, fue a un programa donde yo conducía, ‘tú estabas en mi lista negra, (…) porque tú fuiste grosero con la Kel y eso no se lo perdono a nadie’ (…) Yo dije ‘ah, ya, pero Raquel, fue hace como 60 años’. (Me dijo) ‘No, no, con la Kel no se mete nadie’”, concluyó el connotado rostro de TVN.