«Quico» reveló las últimas palabras que le dijo Don Ramón antes de morir 23 julio

Carlos Villagrán, conocido por darle vida al personaje de Kiko en la vecindad del Chavo del Ocho, ha estado dando bastante que hablar con sus recientes entrevistas. Hace unos días contó las verdaderas razones de su pelea con Chespirito, y ahora contó lo último que le dijo su compañero y amigo Ramón Valdés antes de morir.

En una entrevista con el programa «Hay que ver», de canal Nueve Argentina, Villagrán contó sobre su íntima última conversación con «Don Ramón», antes de que muriera.

Todo ocurrió luego de que grabaran una profética escena en la serie que Villagrán hizo en Venezuela con Ramón Valdés, llamada «¡Ay Qué Kiko!», donde la última escena grabada por Don Ramón, cuando ya tenía Cáncer de pulmón, fue en un cementerio, con efecto de bruma.

Luego de grabar eso, y que se transmitiera, Ramón Valdés cayó internado por el cáncer. Ahí fue cuando «Kiko» fue a despedirse. “Yo fui a despedirme de él porque me tenía que ir a Bolivia a cumplir un contrato que teníamos firmado. Estábamos charlando, empecé a llorar y me dijo ‘ya, ya, no llores cachetón, es más, allá te espero’. Y yo le contesté ‘¿en el cielo?’. Y me respondió ‘no te hagas el tonto, allá abajo’. No perdía el sentido del humor nunca”, reveló Quico.

Revisa el conmovedor momento a continuación.