La hizo: Nico Gavilán derrotó la Soa Ledy y contó como «Pasapalabra» le ha cambiado la vida 31 julio

Le costó pero resultó. Pues tras tener que repetir el duelo frente a Ledy Ossandón, más conocida como Soa Ledy, el querido Nico Gavilán consiguió derrotarla para de esta manera seguir en competencia para llevarse los 374.000.000 pesos acumulados en «Pasapalabra».

En la espera de llevarse este millonario premio, el joven estudiante de Hualpén ya se ha ganado 21 millones de pesos, plata a la que ya le ha dado un uso. «La tengo ahorrada, guardada, sólo me compré un auto, en realidad mi papá lo tenía y yo necesitaba un medio de transporte y se lo compré. Si me ganara el pozo acumulado me compraría un departamento en Concepción. Y a mis viejos, yo creo que más que comprarle cosas, les daría parte de la plata para que ellos vean lo que hacen» contó a Las Últimas Noticias.

Durante la conversación, también reveló que debido a las grabaciones de «Pasapalabra», tuvo que congelar sus estudios de pedagogía en música en la Universidad de Concepción. Pero como estudia gratis gracias a la beca Vocación de Profesor y sus 720 puntos en la PSU, no le preocupa del todo.

Eso si, con lo que todavía no está acostumbrado es a salir en televisión. «Aun no me acostumbro a sentirme observado, prefiero que me hablen a que me miren tanto. La otra vez fui al cine en Concepción y me pidieron como 20 fotos, aún no me acostumbro a eso, me cuesta» dijo el joven de 21 años.

Pues hay que mencionar que desde su aparición en «Pasapalabra», Nico se convirtió en una figura muy querida en redes sociales. «Yo tenía 200 seguidores (en Instagram) y la primera vez que aparecí subieron a 7.000 de una. Ahora tengo casi 50.000 seguidores. Me mandan mensajes de cariño y apoyo, salió más de alguna propuesta para salir pero no me atrae eso de conocer gente por Internet, recién me estoy atreviendo a eso, me gusta más en persona, se da más natural».

Junto con esto, también contó para la decepción de algunas, confesó que hace dos meses está saliendo con una profesora de inglés de Concepción.