Una participación para el olvido de Kenita Larraín y Felipe Izquierdo en Pasapalabra: Perjudicó a Nico Gavilán

En la jornada de ayer, se emitió un nuevo capítulo de Pasapalabra. El programa animado por Julián Elfenbein que volvió a las pantallas el primero de enero.

Recordemos que en la primera edición de esta nueva temporada, las críticas le llovieron a Pincoya por su desempeño, la cual afectó al histórico participante, Nico Gavilán. Recordado por ganar El Rosco en 2019 y llevarse a la casa la suma de 390 millones de pesos.

En esta ocasión, Gavilán fue perjudicado nuevamente, pero esta vez por la lamentable actuación de Kenita Larraín y Felipe Izquierdo. Ambos fueron los invitados de su equipo, mientras que Gissella Gallardo y Nacho Pop estuvieron junto a una nueva participante, de nacionalidad venezolana.

Un récord para olvidar en Pasapalabra

La bochornosa situación se vivió durante los primeros juegos del programa. En esta oportunidad, Elfenbein les explicó al equipo azul las reglas, las cuales consistían en tener que adivinar el grupo musical chileno, luego de que él les dijera la frase de una canción.

Si bien, el equipo azul conformado por Kenita Larraín, Felipe Izquierdo y Nicolás Gavilán comprendieron la dinámica, no lograron avanzar velozmente en los acertijos. De hecho, el equipo no estuvo concentrado en la primera prueba y consiguieron un amargo récord luego de no lograr ninguna respuesta del juego.

Particularmente, el desafío se extendió por más de un minuto, donde los azules no identificaron las frases de los temas de Gondwana, Illapu, Sinergia, Natalino, Lucybell, Nadie, Pánico, Machuca y Ariztía.

Incluso, Julián bromeó respecto a la participación de Kenita y Felipe en el programa de Chilevisión. Es más, le ofreció a Nicolás Gavilán cambiar a sus compañeros, una situación que el nacido de Concepción se tomó con humor.

A pesar de ser afectado como en el capítulo con Pincoya, Gavilán sí se quedó con El Rosco de Pasapalabra. El histórico jugador logró sobreponerse ante su oponente con menos faltas en el juego final, por lo que este miércoles continúa en competencia.