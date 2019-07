La asquerosa prueba que tuvo que superar Mario Sepúlveda en ‘Resistiré’ 22 julio

Quedan pocos días para la gran final de ‘Resistiré’, por lo que los participantes se han enfrentado a las últimas pruebas para así poder quedarse con el millonario premio que entrega el reality: aproximadamente unos 100 millones de pesos.

Y este domingo uno de los protagonistas fue Mario Sepúlveda. El ex minero fue llamado por Diana Bolocco, quien le ofreció participar de un particular desafío. Este en particular no tenía ninguna relación con gastar dinero o caer en la tentación, sino que la posibilidad de hablar con su familia.

Resulta que lo que debía realizar Súper Mario para conseguir la tan preciada llamada telefónica, era una asquerosa prueba: tomar una sopa de calcetín. Para esto, todos sus compañeros debían entregarle una prenda, para así ‘cocinar’ la particular preparación.

Obviamente que ninguno de sus compañeros se negó a entregarle un calcetín a Mario Sepúlveda, quien pasó a preparar en una olla la sopa. Lo peor de todo, es que al no tener los recursos para lavar la ropa como corresponde, el agua agarró un color muy turbio.

«No puede ser, qué asco, el agua está negra» fue la reacción de Jessica al ver el resultado de la preparación del participante, quien no tuvo problemas en tomarse la sopa.

Así que finalmente y tras estar tres meses sin comunicarse con su familia, Mario logró hablar con su esposa, quien lo puso al tanto de todo lo que estaba pasando en el exterior.