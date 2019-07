Abríguense: Se viene la semana más helada del año 22 julio

Varios en la Región Metropolitana notaron que la mañana de este lunes ha sido una de las más heladas de lo que va del invierno. Y para la mala suerte de algunos, esta es una tendencia que continuará al menos por el resto de la semana.

Pues, después de la lluvia del fin de semana recién pasado, se dio paso a heladas temperaturas que podrían llegar a los -3°C como mínimo. Además, las máximas entre hoy y el jueves no sobrepasarán los 10°C.

Así lo advirtió la Dirección Meteorológica: «Durante la madrugada se esperan temperaturas que vayan entre los cero y los dos grados para la Región Metropolitana. Aunque hay sectores donde se podría llegar a temperaturas bajo cero, que pude ser colina en -1, y el Cajón del Maipo que podría llegar a -3» señaló Patricio Urra, jefe de turno de la Dirección Meteorológica de Chile al diario La Cuarta,

También te puede interesar: Estas son las estaciones de la futura línea 8 del metro

«Será uno de los períodos con las temperaturas más cercanas a los cero grados. Si bien en mayo y junio se registraron algunas heladas, no se extendieron por más de uno o dos días, así que podemos afirmar que esta es la semana más fría en lo que va del año» agregó Urra. Junto con esto, confirmó que no lloverá más en la capital, por lo menos no con la intensidad del fin de semana.

Desde Enel también se están preparando para las heladas, y activaron su plan preventivo, reforzando el trabajo de las cuadrillas en terreno para actuar rápidamente en casos de corte de servicio en el sector oriente de la Región Metropolitana.