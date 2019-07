Chiquilla que interrumpió la final de la Champions quiso hacer lo mismo en la Copa América

Kinsey Wolanski, la chiquilla que ingresó en medio de la final de la Liga de Campeones para invadir la cancha y correr por el campo con un provocativo traje de baño negro, reveló que junto a su novio, estaban planeando una segunda gran acción de ese tipo en la Copa América, pero terminaron en la cárcel.

Wolanski compartió en Instagram Stories imágenes suyas y de Zdorovetskiy vestidos con el amarillo y verde de Brasil, y escribió: «Fallamos en la Copa América… publicaremos todos los detalles mañana; actualmente, en la cárcel».

«Admito, Copa América, definitivamente ganaste, pero tuvimos una aventura increíble al intentarlo», comentó la joven, y relató que volaron a Brasil, se disfrazaron, llegaron a sus asientos, pero al final su pololo fue abordado por una veintena de guardias de seguridad. «¡Nos encontramos fuera de la cárcel y ahora estamos disfrutando de nuestro tiempo en Brasil!», cerró.

If anyone has a footage of me getting tackled by 14 security guards at #CopaAmericafinal please send it!!!

— Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) 8 de julio de 2019