«Ya me cansé, uno acumula injusticias»: Marcelo Bielsa estalla en furia contra la Copa América

La semifinal de Uruguay vs Colombia se convirtió en uno de los partidos más polémicos de la Copa América, que hasta el día de hoy sigue dejando coletazos. Es en este contexto que ahora Marcelo Bielsa no aguantó más y explotó en contra de la organización del evento.

Resulta que al DT de los charrúas le consultaron en la conferencia de prensa postpartido, por las posibles sanciones que puedan recibir algunos de sus jugadores, los que, tras finalizar el encuentro, fueron a las tribunas para pelear con los hinchas cafeteros.

«Me tendrían que preguntar si los jugadores han recibido disculpas. La lógica que impera en esta situación es madres, con bebés en brazos, agredidas. Estamos en EE.UU., el país, entre comillas, de la seguridad. ¿Cómo no vas a defender a tu madre, a tu hermana, a un bebé? Si no lo hacían hubieran sido condenados por todos nosotros», lanzó Marcelo Bielsa.

Junto con agregar que «le tengo miedo a las venganzas deportivas. Porque eso existe por parte de quienes son dueños de todo esto. Esto es una plaga de mentirosos. Deberían pedirle disculpas a los jugadores en lugar de instalar posibles sanciones».

Marcelo Bielsa explota en contra de la Copa América

Pero la cosa no se quedó ahí, pues el loco Bielsa criticó a la organización de la Copa América por la condición de los estadios. «Ya me cansé. Uno acumula injusticias. Esto es una plaga de mentirosos. Acá te dan una cancha terminada hace 3 días con las uniones no cerradas. Los campos de entrenamiento eran un desastre».

Según lo consignado por Radio Futuro, el ex DT de La Roja agregó: «Hay un porcentaje del periodismo que no señala esto. Hay algunos que no dicen lo que piensan y dicen aquello que no lastima al poder. Los que administran el poder son los que reparten el dinero».

Por último, Marcelo Bielsa aprovechó de arremeter en contra del país organizador. «Esto más claro es imposible. Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban atacados, creó el FIFA Gate. Acá no pasó nada, fue una fiesta extraordinaria a estadios llenos. No hay nada de lo que quejarse. Pero no podemos hacer una conferencia de prensa para decir que los campos de juego están bien».

«ESTADOS UNIDOS CREÓ EL FIFAGATE CON EL FBI CUANDO SINTIÓ QUE SUS INTERESES ESTABAN SIENDO ATACADOS» Marcelo Bielsa, en llamas contra la organización de la Copa América: «A Scaloni le dijeron: ´ya hablaste una vez, no hablés más´. Los jugadores lo mismo. Todos amenazados». pic.twitter.com/j8NPIDIzJM — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

«¿Dónde se ha visto que haya una reacción para decir que los futbolistas fueron obligados a hacer esto? ¿Y resulta que hay que tener miedo a ver si le ponen sanciones? Lo único que faltaría es que le pongan sanciones. Es una caza de brujas esto. Todo una vergüenza en un país, que como organizador, tiene responsabilidad, pero estoy seguro que no han mentido» cerró.