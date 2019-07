No pasó na’ con el llamado: Director general de Carabineros respaldó la detención de Cata Pulido 10 julio

Mario Rozas, Director General de Carabineros, entregó su respaldo a los efectivos que lideraron el operativo que culminó con la detención de la actriz Catalina Pulido.

A través de la cuenta institucional en Instagram, este martes se publicó una imagen de Rozas con los uniformados involucrados con el siguiente mensaje: «General Director dialoga con los Carabineros de la Tenencia Temporal Farellones y respalda el trabajo preventivo realizado en beneficio de la comunidad».

Hay que señalar que en la grabación se puede escuchar al pololo de Pulido decir que llamaría a un general para evitar la detención. Además posteriormente el hijo de la actriz aseguró que su mamá «tiene una mano con un general y la soltaron».

Recordemos que, el pasado domingo, Pulido se enfrascó en una disputa con Carabineros al oponerse a ser multada por conducir sin cinturón de seguridad. Según la actriz y panelista de Intrusos, está permitido no usar cinturón de seguridad en camino de montaña: «Esto es camino de montaña, no se puede estar con cinturón, porque si me desbarranco me tengo que tirar (…) esto es abuso de poder, pásame mi carnet, no me voy a calmar. Pásamelo, me lo están quitando (el carnet) esto es un abuso de poder».