La asquerosa confesión de Jordi Castell en «Podemos Hablar» 27 mayo

El viernes se vivió una nueva edición del estelar de conversación de Chilevisión «Podemos Hablar», donde los invitados fueron la actriz Antonella Ríos, el actor Álvaro Gómez, la modelo Nicole Moreno, el diputado Pepe Auth, la actriz Cristina Tocco y el fotógrafo Jordi Castell.

Y este último fue el que se robó la película al realizar una asquerosa confesión. Esto se dio cuando Castell en compañía de Moreno y Ríos fueron al baño y comenzaron a conversar en la parte del lavamanos.

En ese momento el también pastelero preguntó si podía orinar en el lavamanos. «Cuando voy a los restaurantes yo hago pipí así» reveló Jordi, sorprendiendo a las mujeres que lo acompañaban.

Es más, Luli no logró ocultar su sorpresa, por lo que sin filtro le preguntó: «¿Me estás hueviando?».

La particular confesión de Jordi Castell sobre sus hábitos en el baño no solo causó sorpresa entre las invitadas del programa de Chilevisión, sino que también entre los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en comentar lo sucedido.