«Hice una cochinada»: La inesperada relación de Jordi Castell con exintegrante de ‘Yingo’

Durante el martes pasado, en el programa «Tal Cual», el fotógrafo Jordi Castell reveló un romance que tuvo con un participante de Yingo.

Esto sucedió en el panel mientras conversaban sobre las relaciones amorosas con los compañeros de trabajo.

Las directas preguntas del panel

«¿Te ha gustado alguien de acá, del canal?», se le escucha decir a La Quintrala.

«Cuando estaba soltero y en una búsqueda espiritual, había un cabro que venía que lo encontraba igual… no salía en cámara», agregó Jordi Castell.

Después detalló que «es un riesgo y jugar con fuego, porque son relaciones donde estás compartiendo todo el día».

A lo que Raquel responde «es complicando», bajo la misma línea de trabajar todo el día juntos.

Pero, tan solo unos minutos después, bastaron para que el fotógrafo revelara que tuvo un pequeño «Affaire» con un integrante de Yingo.

La confesión de Jordi Castell

«Cuando recién entré a trabajar a CHV, hice una cochinada con alguien de Yingo, pero no me atrevo a decirlo», agregó, pero insistió en que «no, no, no voy a decirlo», mientras Raquel y Viñuela se reían a carcajadas en el panel.

La separación del panelista

Cabe destacar que el reconocido fotógrafo, estuvo casado. Y en un capítulo del mismo programa, durante el 2024, se sinceró sobre su quiebre.

«Cuando me separé de mi matrimonio, quien llevaba un año y medio casado (…) Lloré por el fracaso, lloré por la sensación de tener que derrumbar algo que no se podía construir», confesó.

«Yo lloré cuando me separé de mi exmarido, lloré por una relación que siempre fue cuesta arriba, que costó, que nunca nos llevamos bien, que era todo difícil. Cuando lloré, lloré por la sensación de fracaso, dije: Hueón, ‘¿Cómo la cagué tanto?’. Qué pena yo», concluyó.