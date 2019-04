“Estoy en un muy buen momento físico y mental” Javiera Suárez habla de su salud 3 abril

Te contamos el martes, como Javiera Suárez sorprendió a todos sus seguidores en Instagram, al publicar una fotografía con un radical cambio de look, comentando que cada día se sentía mucho mejor.

Ahora en conversación con LUN, la periodista reveló que “estoy en un muy buen momento físico y mental”, dado que nuevamente se recuperó de los fuertes dolores que sintió durante el verano, los cuales provocaron que sufriera un gran golpe anímico.

Sobre esto, explicó que “el sentirse bien es que no me duela nada y el que no me duela nada implica que el melanoma signifca que está tranquilo, porque este cáncer siempre se hace notar”.

También te puede interesar: Javiera Suárez sorprendió con nuevo cambio de look

Al referirse sobre su apariencia física, Javiera contó que pudo subir de peso, lo que la tiene mucho más tranquila, ya que “en febrero adelgacé un montón, pesaba 45 kilos. Después cuando me sentí bien, rápidamente, en dos semanas, engordé 5 kilos. Ahora debo estar pesando 51 kilos. Comí cosas ricas todos los días: sopaipillas, empanadas, suspiro limeño, también cosas sanas como ajiaco y cazuela”.

También contó que su cabello volvió a crecer, y que este crecimiento es “porque uso un champú y acondicionador llamado Fast, que ayuda a que crezca un pelo fuerte”.

Y agregó: “Con la radioterapia, se me peló una parte de la cabeza atrás. Tuve que tratar de unir la parte pelada con la que tenía un poco de pelo. No pude hacer mucho, pero sí está creciendo”.

Finalmente Javiera Suárez comentó que “este buen momento es un agrado porque cuando me siento muy mal, Cristián -su marido- también se preocupa mucho, estamos todos en ascuas. Cuando ya me siento bien, Cristián se calma, puedo disfrutar más a Pedrito –su hijo- que está realmente exquisito. También mañana (miércoles) vuelvo a Pilates. Llevamos harto rato tranquilos, ojalá siga así”.