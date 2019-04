Peor es ná de Sigrid Alegría habla de su relación: “No quiero conseguir nada por ser pololo de ella” 3 abril

En una reciente entrevista, Francisco Germaín, finalmente habló sobre su relación con Sigrid Alegría, además de comentar sobre su nuevo espectáculo en vivo.

El actor de 30 años de inmediato quiso dejar las cosas en claro: “Yo no quiero conseguir nada por ser el pololo de Sigrid”, además señaló que: “Nunca me he movido por pitutos y ahora no va a ser la excepción. Puede sonar súper ególatra, pero soy así”.

Al ser consultado por su relación con la actriz de 44 años, el creador del espacio de YouTube, “Zorrones que Hablan”, comentó que “me carga la prensa rosa, no me gusta que la noticia sea que alguien está con otra persona. Me parece súper invasivo, pero también entiendo que la gente lo consume (estas notas)”.

Pese a esto, es algo que la pareja esperaba, solo que no el ‘cuando’. “Con Sigrid nunca nos hemos escondido. Nosotros llevamos unos meses juntos y pensé que ya habíamos pasado piola. Bueno al principio, un poco. Ella lo dice muy buen: la prensa es machista y cuando ella estuvo con alguien menor antes, hizo una gran noticia por eso, siendo que cuando un hombre está con alguien menor, a nadie le llama la atención”.

Y agregó: “Estuvimos más piola un tiempo, hasta noviembre diría yo. Ahí nos relajamos. Por ejemplo yo la fui a ver al canal mientras grababa. Todos sus compañeros de trabajo me conocen, pero al mismo tiempo no voy a pasearme a una alfombra roja con ella”.

Germaín afirmó que con Sigrid Alegría no buscan publicitar su relación: “Queremos hacer noticias por nuestras pegas. Cuando empezamos, le dije ‘lo último que quiero es tener una pega porque soy tu pololo’. Te juro que alguien me ofreciera entrar a la tele diría que no”.