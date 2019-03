Luli se picó: Respondió a dichos de Ingrid Aceitón y habló del poco apoyo de sus compañeros 1 marzo

Poco hemos sabido durante estos últimos días de Nicole Moreno, chiquilla que se ha mantenido alejada de las polémicas luego de que su brocacochi fuera trasladado al Sename por el caso balacera en Las Condes. Sin embargo, la mañana de este viernes Luli reapareció en Intrusos, matinal donde respondió a los dichos de Ingrid Aceitón y habló sobre el poco apoyo que le ha entregado su equipo de trabajo.

Todo esto porque la modelo de “Los Medios Ojos”, aseguró hace algunos días que su compañera de trabajo no la había apoyado durante su candidatura a reina del Festival de Viña del Mar y la culpó a ella de no ganar. Tras escuchar sus dichos, la animadora de Espacio Chic no aguantó callar más. “Hace veinte minutos me llega un pantallazo de la producción con signos de interrogación. La verdad es que me sorprendió, me asombra que mi equipo de trabajo esté dando este tipo de declaraciones, siendo que en ningún momento me dijeron que tenía que ir a Viña a apoyar”, dijo a través de un llamado telefónico.

Más tarde agregó que se sintió utilizada y que no le interesa involucrarse en polémica, ya que se encuentra de lleno tratando de recuperar a su hijo. Ahí, fue donde agregó que su equipo de trabajo no le ha prestado ropa y que no quiere seguir trabajando con personas así: ¿Acaso ellos me llaman para saber cómo está mi hijo? ¿Me llaman para ver si estoy bien? No, nadie, absolutamente nadie. Solamente el primer día, para ver qué decía la prensa (…) Con gente así yo no voy a trabajar más, estoy totalmente desilusionada”, finalizó.