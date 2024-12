Recordada chica reality confirma quiebre con su pareja: «Quiero pedir que paren de…»

A raíz de una serie de rumores con relación a su vida sentimental, es que una recordada chica reality debió salir a confirmar el término de la relación con su pareja y padre de su hija.

Estamos hablando de Ingrid Aceitón, quien por medio de una historia de Instagram confirmó su separación de Ignacio Jelvez, luego de dar a entender que había recibido una serie de preguntas por parte de sus seguidores.

Ex chica reality se refiere al fin de su relación

«Qué lata tener que hacer esto, pero creo que ya es necesario por paz mental», comenzó señalando la ex chica reality en el posteo, para luego hacer una petición a su público con relación a este difícil momento.

«Para quienes me escriben preguntando por el papá de mi hija, ya no estamos juntos, y por favor solo quiero pedir que paren de escribirme cosas con respecto a la relación con él. Eso debemos verlo nosotros, él siempre será el papá de mi hija y le tendré el respeto y cariño que corresponda», explicó.

Junto con lo que Ingrid Aceitón agregó: «Con mucho cariño lo pido, y también hacer saber que ambos sólo queremos el bien de nuestra hija. Y no por estar separados no lograremos. Somos adultos y cada quien puede hacer lo que quiera, sin pasar a llevar al otro (en la vida en general). Espero no tener que referirme más a este tema».

Hay que recordar que la participante de ¿Volverías con tu ex?, e Ignacio Jelvez tienen a la pequeña Ada en común, esto luego de sufrir la dolorosa pérdida de su hija Alice, cuando Ingrid tenía siete meses de embarazo, en enero del 2021.

De momento, ninguno de los dos se ha querido referir al fin de su relación, pero al parecer mantienen una buena relación por el bien de la niña.