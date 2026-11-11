Tita Ureta rompe el silencio tras comentado momento con Rafael Araneda en la Teletón 2026: «Distintos puntos de vista»

Uno de los momentos que marcó la Teletón 2026 tuvo como protagonistas a Tita Ureta y Rafael Araneda. El episodio ocurrió durante la mañana del sábado y rápidamente generó una ola de comentarios en redes sociales.

Todo comenzó cuando la conductora de Canal 13 presentó por primera vez un cómputo de la cruzada solidaria. Ureta celebraba la cifra alcanzada, pero Araneda intervino para recordarle que todavía estaban lejos de cumplir la meta.

La reacción del histórico animador no pasó inadvertida. Incluso, Francisca García-Huidobro cuestionó públicamente la forma en que trató a la hija de Emeterio Ureta.

En medio de los comentarios, Tita decidió abordar lo sucedido en conversación con Alfombra Roja. Allí explicó que, en un primer momento, no dimensionó la situación ni la interpretó como un conflicto.

“Yo, la verdad, no me di cuenta cuando pasó esto. Yo conozco a Rafa, he trabajado con él en el Festival de Viña también”, reconoció.

Sin embargo, su opinión cambió después de revisar los registros que comenzaron a circular en internet. Al observar nuevamente las imágenes, pudo comprender por qué el episodio había generado tantas reacciones.

“Viendo los videos y viendo con perspectiva, efectivamente la Teletón es un espacio, un lugar, para pasarlo bien, donde no debiesen pasar este tipo de cosas”, reflexionó.

El mensaje que recibió de Rafael Araneda

Durante la conversación, Ureta también reveló que recibió un mensaje de Rafael Araneda después de lo ocurrido. Pese a esto, ambos todavía no habían tenido la oportunidad de conversar directamente sobre la controversia.

“Él me escribió. No he tenido la oportunidad de hablar con él hasta ahora, pero me imagino que vamos a conversar y seremos tan amigos como siempre”, aseguró.

Por otra parte, la animadora descartó que el episodio la afectara personalmente. También destacó la experiencia de participar en las 27 horas de transmisión de la cruzada solidaria.

“Es un regalo poder estar ahí”, expresó sobre su participación en el evento.

Finalmente, Tita Ureta llamó a mirar la situación con tranquilidad y quedarse con los aspectos positivos de la experiencia. Además, reconoció que todavía tiene una larga carrera por delante.

“Son distintos puntos de vista, que está bien que pase, pero a mí, personalmente, no me afectó. Tengo que dar la cancha e imagino que van a seguir pasando este tipo de cosas y hay que tomárselo de la mejor forma, seguir para adelante, me queda una larga carrera todavía, espero”, concluyó.

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