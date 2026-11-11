Impacto en la televisión: fallece recordado actor que dejó huella en las teleseries nacionales

El mundo de las artes y la televisión chilena enfrenta una triste noticia. El actor Leonardo Perucci Molvin falleció a los 87 años, dejando una extensa trayectoria ligada al teatro y las teleseries.

Su muerte fue confirmada este martes por su hija, Valeria Perucci, al medio costarricense Teletica. Hasta el momento, la familia no ha informado las causas de su fallecimiento.

La noticia se conoce luego de que el intérprete enfrentara diversos problemas de salud. Días antes de su muerte, Perucci había sido sometido a una intervención cardíaca.

Previamente, su esposa, la escritora Arabella Salaverry, también había advertido sobre su delicado estado de salud.

Leonardo Perucci y su destacada trayectoria en las teleseries chilenas

Nacido en Antofagasta, Leonardo Perucci inició su carrera artística en el teatro. Después de estudiar actuación, comenzó a abrirse camino en el mundo de las artes escénicas.

Durante la década de 1960 dio el salto a la televisión. Uno de sus primeros grandes desafíos llegó en 1967, cuando protagonizó «Los Días Jóvenes», producción de Canal 13 que marcó un hito en la industria nacional.

La teleserie pasó a la historia como la primera ficción de este formato realizada en Chile.

Sin embargo, el Golpe de Estado de 1973 cambió el rumbo de su vida. En ese contexto, el actor decidió trasladarse a Cuba, país donde permaneció durante cinco años. Allí continuó desarrollando su trabajo ligado a las artes escénicas.

Posteriormente, llegó a Costa Rica en 1979. Aunque inicialmente tenía previsto quedarse solo algunos días, terminó estableciéndose en el país centroamericano.

En ese lugar formó una familia y consolidó una importante carrera artística. Incluso asumió la conducción del programa «Fantástico», convirtiéndose en un rostro conocido de la televisión costarricense.

Su regreso a Chile y recordadas teleseries

En 2004, Leonardo Perucci regresó a nuestro país y retomó su participación en producciones televisivas.

Durante esa etapa formó parte de teleseries como «Hippie», «Brujas» y «Papi Ricky», títulos que marcaron su retorno a la pantalla nacional y acercaron nuevamente su trabajo al público chileno.

Su estadía en Chile no se extendió demasiado. En 2007 decidió regresar a Costa Rica, donde continuó con su vida personal y profesional.

Años más tarde, en 2013, enfrentó otro complejo episodio de salud: fue diagnosticado con cáncer linfático. Sin embargo, logró superar la enfermedad después de someterse a un tratamiento de quimioterapia.

En sus últimos años, el actor concedió distintas entrevistas en las que recordó su experiencia enfrentando el cáncer. También habló sobre los problemas cardíacos que afectaban su salud.

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