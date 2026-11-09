Le preguntan a Leo Rey por qué cambió el grito contra Alexítico en la Teletón 2026: su respuesta llamó la atención

Leo Rey se robó las miradas durante el cierre de la Teletón 2026 en el Estadio Nacional. El cantante fue uno de los encargados de animar la jornada y puso a bailar a los miles de asistentes con algunos de sus mayores éxitos.

Sin embargo, su presentación también tenía otro ingrediente que despertaba curiosidad. En la previa, varios se preguntaban si el exvocalista de La Noche volvería a lanzar una indirecta contra Alexítico, con quien mantiene una conocida rivalidad.

Leo Rey dejó fuera su clásico grito contra Alexítico

Pero el intérprete sorprendió al público. Esta vez decidió dejar fuera de su espectáculo el particular grito con el que suele mencionar a su rival: «Chu… Alexítico».

En su lugar, Leo Rey optó por adaptar su tradicional intervención al espíritu de la cruzada solidaria. Así, desde el escenario, invitó a los presentes con un entusiasta «Súmate a la Teletón».

Pese a su cambio de estrategia, los asistentes no olvidaron el conocido cántico. De hecho, buena parte del público coreó a todo pulmón la frase que ha marcado sus presentaciones.

Una vez terminado su show, el cantante explicó ante los medios por qué decidió modificar ese momento de su espectáculo. En conversación con la prensa, y tras una consulta de Fotech, entregó sus razones.

«Ha sido toda una bendición, una energía que me ha llegado desde el cielo y todo se ha dado, ha coincidido», comentó inicialmente.

Luego, Leo Rey explicó la relación entre su tradicional grito y el lema de la campaña solidaria.

«Justamente el emblema de la Teletón era súmate, que es muy parecido a Chu…, ustedes saben. Había que hacerlo, había que incentivar al público con un grito que entregara amor, ¿no? Motivación para la gente, para que no olvide nunca que la Teletón es una de las cosas más lindas e importantes que tenemos en nuestro país», agregó.

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