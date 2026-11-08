¡Se acabó el misterio! Cony Capelli realizó especial fiesta para revelar el sexo de su bebé

La exchica reality compartió registros de la íntima celebración que organizó junto a sus familiares y amigos. Aunque ya conoce el sexo de su primer hijo, hizo una especial petición a sus invitados

Un especial momento vive Cony Capelli en medio de su embarazo. La ganadora de Gran Hermano Chile organizó una celebración para conocer el sexo del bebé que espera y compartió algunos registros de la jornada a través de sus redes sociales.

La bailarina reunió a sus familiares y amigos más cercanos en una fiesta que contó con decoración de globos, comida y distintos detalles para celebrar la próxima llegada de su primer hijo.

Junto a las fotografías, la influencer expresó su felicidad por haber compartido esta instancia con sus seres queridos.

«Fui muy feliz hoy. Gracias a todos quienes fueron, los quiero mucho. Me sentí profundamente acompañada, querida, respetada y honrada por todos ustedes», escribió en sus historias de Instagram.

La especial petición de Cony Capelli a sus invitados

Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de sus seguidores. Pese a que la exchica reality ya realizó su fiesta de revelación de género, todavía no quiere contar públicamente si espera un niño o una niña.

Por lo mismo, hizo una particular advertencia a quienes participaron del encuentro, solicitándoles que no filtraran la información.

«No revelar el sexo de pollit@ hasta que yo lo haga», escribió en sus redes sociales.

De esta manera, Cony busca mantener el misterio por algunas horas más y reservarse el anuncio para compartirlo directamente con sus seguidores.

¿Cuándo revelará Cony Capelli el sexo de su bebé?

La espera no será demasiado larga. Según adelantó la propia influencer, tiene contemplado compartir la noticia este lunes 9 de noviembre a las 14:00 horas, a través de sus plataformas digitales.

Así, sus seguidores podrán conocer finalmente si la bailarina espera un niño o una niña, en medio de una etapa muy especial de su vida.

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