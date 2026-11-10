La polémica frase de Leo Rey en la celebración del campeonato de Colo-Colo que se hizo viral en redes sociales: usuarios divididos

La celebración del título número 35 de Colo Colo tuvo música, festejos y un momento que rápidamente llamó la atención en redes sociales. El protagonista fue Leo Rey, quien sorprendió a los hinchas con una particular intervención durante los festejos en el Estadio Monumental.

El evento se realizó después de que el cuadro albo venciera por 2-1 a Ñublense en Chillán. Con ese resultado, el equipo consiguió una nueva estrella para su historia y desató los festejos de sus seguidores.

Hasta el recinto de Macul llegó el exvocalista de La Noche, quien se sumó a la celebración con una presentación musical. Sin embargo, antes de interpretar uno de sus conocidos temas, protagonizó un momento que no pasó inadvertido.

Todo ocurrió cuando el cantante se preparaba para interpretar «Que Nadie se Entere». En ese instante, lanzó un inesperado grito frente a los asistentes.

«Chúpalo, Chunchitico», expresó Leo Rey ante los hinchas albos, quienes reaccionaron inmediatamente con aplausos y celebraciones.

El registro tampoco tardó en viralizarse. AS Chile compartió un video del momento a través de Instagram y acumuló más de 26 mil «me gusta» y sobre mil comentarios.

Las reacciones estuvieron divididas. Mientras algunos usuarios celebraron la intervención del artista, otros cuestionaron sus dichos.

La frase de Leo Rey que también generó polémica durante Fiestas Patrias

Esta no es la primera vez que el cantante utiliza una particular frase durante una presentación en vivo.

Durante las Fiestas Patrias, Leo Rey también llamó la atención con un comentario dirigido a su antiguo compañero de La Noche.

En aquella oportunidad, el músico se presentó en La Gran Fonda de Chile, realizada en el Parque O’Higgins. Allí, lanzó la frase «Chúpaló Alexítico», en una intervención que también generó comentarios en redes sociales.

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